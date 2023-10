Líder do Italiano, com 21 pontos ganhos, o Milan venceu seus quatro últimos jogos da temporada e busca manter-se no topo diante das ameaças de rivais como a Inter de Milão. Por isso, um triunfo no clássico diante de um odiado rival é a motivação do 'Rossonero' para esta partida, mas Stefano Pioli terá problemas para armar o time, com as ausências por suspensão de Maignan e Theo Hernandez. Se em campo Giroud até se virou bem na meta, será Mirante o titular no clássico deste sábado no gol, enquanto Florenzi jogará pela esquerda. E ainda haverá as ausências de Chukuweze, Loftus-Cheek, Bennacer, Krunic, entre outros.