Brighton tem um bom início de temporada, mas encarou o poderoso City. Com apenas seis minutos, Julián Álvarez abriu o placar com assistência de Doku e logo depois, aos 18', o 'Cometa Haaland' voltou a balançar as redes após três partidas, em erro da defesa das 'Gaivotas'. Já na segunda etapa, o ex-Barcelona Ansu Fati descontou, em rápido contra-ataque de Mitoma. Nos acréscimos, Akanji recebeu o segundo amarelo por falta e foi expulso.



