Fala de Abel Ferreira gera provocações de torcedores do Flamengo: 'Ainda dói'

O Palmeiras empatou com o Junior de Barranquilla em 1 a 1, na última quarta-feira (8), na Colômbia, pela primeira rodada da Copa Libertadores. Após o resultado, o treinador Abel Ferreira protagonizou uma declaração que viralizou entre os torcedores do Flamengo.

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Ao comentar sobre o pênalti cometido pelo meia Maurício, que originou o gol da equipe colombiana, o português concordou com a marcação. Durante a fala, Abel Ferreira elogiou o VAR da Conmebol, que interveio no lance, e fez uma declaração referente a última edição da Libertadores.

— O Maurício claramente tentou tirar o pé. Mas, enfim, realmente há um contato. Parece que este ano o VAR vai funcionar, isso é bom. No ano passado o VAR da Conmebol não funcionou. Mas este ano parece que vai funcionar, isso é uma coisa boa — disse Abel Ferreira.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo interpretaram que a fala do treinador foi referente a polêmica da final da Libertadores do ano passado. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras e a decisão foi marcada por uma polêmica envolvendo o volante Pulgar. O alviverde reclamou de uma não expulsão do atleta por uma suposta agressão em Bruno Fuchs. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Junior Barranquilla x Palmeiras?

Os primeiros minutos da estreia do Palmeiras na Libertadores foram marcados por um pênalti cometido por Mauricio. Na cobrança, Téo Gutiérrez bateu com precisão, superou Carlos Miguel e abriu o placar em Cartagena.

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O gramado, por sua vez, dificultava a troca de passes, especialmente para a equipe de Abel Ferreira, que buscava o empate. Com chances limitadas para ambos os lados e pouca criatividade alviverde, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Na segunda etapa, Abel promoveu duas mudanças na equipe, incluindo uma fundamental: a entrada de Ramón Sosa. Foi dos pés do paraguaio que saiu o primeiro gol do Palmeiras na competição continental em 2026.

O atacante aproveitou desvio de cabeça de Flaco López após lançamento, driblou o goleiro adversário e empurrou para o fundo das redes sem dificuldades. O restante da etapa complementar foi marcado por domínio do Verdão e pelas rápidas respostas do Junior Barranquilla, que explorava os espaços deixados pelo avanço alviverde no campo de ataque.

Nos minutos finais, ambos os times tiveram oportunidades para ir às redes, com destaque para o Palmeiras, mas o placar permaneceu inalterado. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com um gol em cada tempo.

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