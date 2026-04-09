Leonardo Jardim explica mudanças na escalação em vitória do Flamengo em Cusco

O técnico Leonardo Jardim explicou as novidades na escalação do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Cusco nesta quarta-feira (8), na estreia da equipe na Libertadores de 2026. O comandante rubro-negro explicou que precisou fazer mudanças por conta da altitude e do desgaste de alguns jogadores do elenco.

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— Uma coisa que é importante para nós é que quando jogamos na altitude, com dois dias de recuperação, é difícil ter um jogador descansado. Aproveitamos para fazer uma alteração do jogo do Santos para hoje, não só no ataque, mas também no meio e na linha defensiva. Para termos uma equipe muita fresca e ter uma melhor performance esportiva — disse Jardim.

Questionado sobre a titularidade de Gonzalo Plata, afastado antes da Data Fifa por problemas extracampo, o portguês valorizou o atacante e destacou mudança de postura.

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— Sobre o Plata, meu objetivo é por o Plata em um bom nível porque é um jogador internacional, de bom nível, de boa capacidade física, mas como eu disse anteriormente, ele teve um momento difícil, que não estava em condições de ajudar a equipe. Depois da seleção, voltou mais inteiro, mais focado e está a mostrar o seu valor e isso que todos querem, o Plata em um bom nível para ajudar os companheiros e o Flamengo — completou.

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Sobre a atuação da equipe, Leonardo Jardim elogiou a ofensividade do time. Ele valorizou o empenho dos jogadores e o compromisso com o plano de jogo.

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— Em termos gerais, fomos a equipe mais ofensiva, a que criou mais situações de gols. Jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem. Tive um relatório que só tinha cinco vitórias em 18 jogos na altitude. Por isso gostaria de destacar o empenho, a atitude e profissionalismo que tiveram no jogo — avaliou.

— Quando jogamos na altitude, eu disse aos nosso jogadores que não podemos jogar como a equipe da casa. São habituados a bolas nas costas, dividir um pouco o jogo. Temos que ter o nosso padrão, nossa ideia de jogo coletiva, recuperar a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, uma equipe sempre compacta e próxima para não sentirmos o impacto da altitude. A equipe compreendeu essa ideia e isso permitiu sermos competentes e conquistarmos os três pontos — completou.

Leonardo Jardim celebra vitória do Flamengo pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Outras respostas de Leonardo Jardim após Cusco x Flamengo

Busca pelo pentacampeonato

— Meu discurso foi muito simples e direto com os jogadores. Sabemos que a fase de grupos é muito difícil, ano passado o Flamengo teve dificuldades. Eu também tive dificuldades quando ganhei a Champions League da Ásia. Temos que fazer nossas coisas em campo. Os adversários vão dificultar, os gramados são ruins, tem a altitude, tem a arbitragem… Mas nós somos o Flamengo, temos que colocar em prática nossa força. Mais importante do que pensar na altitude foi pensar no nosso jogo e superar nosso adversário.

De la Cruz

— Hoje foi um dia que podemos dizer que o Nico fez um bom jogo, mas também o BH, o Evertton fez um excelente jogo. Posso enumerar mais alguns porque acho que a equipe esteve compacta, evoluiu. Assim tem que ser. O De la Cruz é um segundo volante, um meia , m jogador inteligente, sabe os contextos do jogo. É um jogador internacional e com certeza vai nos ajudar sempre que for pedido.

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Flamengo mereceu a vitória?

— Acredito que foi merecida, os números explicam. Tivemos mais finalizações, os números justificam a vitória. O lance do impedimento (gol anulado do Cusco) foi no limite, ainda bem que não foi gol, mas nossa performance justificou a vitória.

Satisfação pelo resultado

— A satisfação era sabendo da dificuldade do jogo. também era minha estreia na Libertadores, queria ficar com a marca de uma vitória, além de transmitir aos jogadores que mesmo ganhando temos de ter atenção. Nesse tipo de jogo tem as bolas diretas, o jogo muda de um momento pra outro. Estamos satisfeitos, fico sempre satisfeito quando ganha. Agora é recuperar muito bem. Pena que o jogo do Fluminense já seja no sábado, temos 48 horas para recuperar, porque no sábado temos que estar totalmente disponíveis para mais um clássico.

Substituições e projeção contra o Independiente Medellín

— Uma das coisas que eu tento desenvolver nesse grupo é nossa capacidade de ter soluções. Não só os 11 titulares, mas os que não começam jogando também. Por isso que quando fizemos as trocas a qualidade se manteve. Fizemos um gol com o Arrascaeta que nos deu a vitória. Estamos focados no Fluminense neste momento e depois teremos quatro dias para pensar no Independiente Medellín. Vamos descansar para ter a equipe inteira no clássico agora.