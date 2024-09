Vitor Roque volta a desabafar sobre saída do Barcelona: ‘Precisava de uma mudança de vida’

Vitor Roque é apresentado no Real Betis (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Apresentado no Real Betis, da Espanha, nesta segunda-feira (16), Vitor Roque, atacante da Seleção Brasileira sub-20, falou mais uma vez à imprensa sobre as razões de ter deixado o Barcelona e optado pela equipe de Sevilha. Preterido por outros times no mercado de transferências, o jogador contou que uma conversa com um dos maiores ídolos do time alviverde foi crucial para o acerto.

Quinto maior artilheiro da história do Real Betis, o meia atacante Joaquín Sánchez foi um dos nomes que convenceram Vitor Roque a se juntar à equipe. Ele, Manu Fajardo (diretor esportivo) e Ramón Alarcón (CEO) tiveram reuniões com o atacante em Barcelona, onde o projeto da equipe foi apresentado.

- Estou muito feliz por estar aqui. Queria sair e vir para o Betis, falei com a minha família, com o Manu, com o Joaquín e com o Ramón. Falaram muito bem do time, da sua grandeza, da sua história e estamos muito confortáveis ​​​​aqui.

E o início do “Tigrinho” na equipe espanhola já deixou torcedores entusiasmados. Na segunda partida com a camisa do Betis, Vitor Roque marcou um dos gols no triunfo diante do Leganés, pela quinta rodada de La Liga. Na coletiva, o brasileiro afirmou que a mudança de ares era essencial para a carreira.

- Eu precisava de uma mudança na minha vida. Passei por momentos difíceis, mas graças à minha família e graças a Deus por estar comigo nos momentos bons e ruins, posso estar aqui e estou muito feliz - afirmou Vitor Roque.

Além de perspectivas futuras do atacante na equipe, o legado de um velho conhecido no futebol espanhol também foi relembrado durante a coletiva. Ricardo Oliveira, com passagens por Santos, Atlético-MG e São Paulo, teve ótima trajetória com a camisa andaluz: foram 36 gols em 55 partidas, divididas em duas passagens, uma entre 2004 e 2005, quando conquistou a taça da Copa do Rei, e outra entre 2008 e 2009. Vitor Roque se mostrou entusiasmado por perseguir a história conquistada pelo compatriota:

- Ricardo Oliveira marcou muitos gols aqui, espero poder fazer o mesmo e ser feliz como ele.

O próximo desafio de Vitor Roque com a camisa do Betis será o Getafe, na próxima quarta (18), em jogo atrasado pela 3ª rodada de La Liga.