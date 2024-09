Clubes sauditas gastam bilhões com estrelas e prometem dominar Liga dos Campeões da Ásia

Foi um grande impacto mundial quando Cristiano Ronaldo, tido como um dos maiores jogadores da história do futebol, aceitou a oferta do Al-Nassr e se transferiu para o futebol da Arábia Saudita no fim de 2022. Desde então, a liga saudita tem "roubado" jogadores de grandes times das ligas europeias e do mundo. Visando a realização da Copa do Mundo da Fifa de 2034 como meio de melhorar a imagem do país para o mundo, fundos árabes têm oferecido salários exorbitantes aos jogadores.