Vitor Roque ganha chance em amistoso, mas Barcelona perde para o Milan nos pênaltis

Pulisic (direita) marcou um dos gols do Milan na partida contra o Barcelona (Foto: SAMUEL CORUM / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 23:29 • Baltimore (EUA)

Barcelona e Milan empataram por 2 a 2 em amistoso de pré-temporada disputado nesta terça-feira (6) nos Estados Unidos, com vitória dos italianos na disputa de pênaltis. Os gols da partida foram marcados por Jović e Pulisic (aos 10 e 15 do primeiro tempo, respectivamente) para os italianos; Lewandowski foi o autor dos dois gols (aos 22 do primeiro tempo e aos 13 do segundo tempo) do clube catalão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro Vitor Roque ganhou uma oportunidade no jogo, ao atuar por cerca de 15 minutos no segundo tempo. Com bola rolando, o atacante pouco produziu. Na disputa de pênaltis, porém, foi fundamental para que o Barcelona seguisse com chances de vitória ao converter o quinto pênalti.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 2x2 Milan (vitória do Milan por 4 a 3 nos pênaltis)

Amistoso (Pré-temporada)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 6 de agosto de 2024, às 20h30 (hora de Brasília)

📍 Local: M&T Bank Stadium, em Baltimore (EUA)

🥅 Gols: Robert Lewandowski (aos 22'/1ºT e aos 13'/2ºT) para o Barcelona; Luka Jović (aos 10'/1ºT) e Christian Pulisic (aos 15'/1ºT) para o Milan.

Alexis Saelemaekers (direita) e Sergi Dominguez (esquerda) disputam jogada durante o amistoso entre Barcelona e Milan (Foto: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Ter Stegen; Alex Valle, Sergi Domínguez, Clément Lenglet e Gerard Martin; Andreas Christensen, Marc Casadó e İlkay Gündoğan; Raphinha, Pau Víctor e Robert Lewandowski



MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Lorenzo Torriani; Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Filippo Terracciano; Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic; Samuel Chukwueze, Rafael Leão e Luka Jović.