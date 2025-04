Especulado pelo Manchester United, Matheus Cunha não será titular na partida entre Wolverhampton e Tottenham, neste domingo (13), pela 32ª rodada da Premier League. O motivo da decisão do técnico Vítor Pereira é que o time está encaixado para jogar sem o meia-atacante, e uma mudança abrupta pode atrapalhar o desempenho da equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após cumprir suspensão nas últimas quatro partidas, o brasileiro voltou a ficar à disposição do técnico português no duelo entre Wolverhampton e Tottenham. Contudo, o time está invicto na ausência dele, com três vitórias e um empate. Para o ex-Corinthians e Flamengo, a forma de atacar da equipe mudou sem Matheus Cunha em campo, o que trouxe resultado:

continua após a publicidade

— É justo continuar com o mesmo time. Essa é a minha opinião. Isso é futebol, isso é comprometimento, isso é liderança. E o Matheus vai entrar para nos ajudar. Ele está comprometido, entende. Conversei com ele.

— Taticamente, quando atacamos, fazemos movimentos diferentes. Podemos fazer muitas coisas, e estamos tentando melhorar nosso estilo de jogo, especialmente com a bola — completou.

continua após a publicidade

💭 Fora dos planos?

Destaque na temporada pelo Wolverhampton, o brasileiro entrou na mira de mais um gigante da Europa após apontar uma possível saída do clube. O Manchester United entrou em contato com os empresários do jogador e buscaram meios de avançar nas conversas para concluir ao negócio, segundo informações do jornalista Ben Jacobs, da "talkSPORT".

O camisa 10 do Wolves ganhou holofotes há algumas semanas devido à entrevista ao periódico local "The Guardian", em que o atacante apontou uma possível saída do clube ao final da temporada para dar voos mais altos em outras equipes.

Já recebi muitas ofertas, mas não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial. disse Matheus Cunha, sobre seu futuro na carreira

➡️ O que falta para o Liverpool ser campeão inglês? Veja possibilidades

🔢 Números de Matheus Cunha pelo Wolverhampton em 2024-25

⚽ 29 jogos

⌛ 2.376 minutos em campo

🥅 15 gols

📤 4 assistências

✅ 7 vitórias

🟰 5 empates

❌ 17 derrotas