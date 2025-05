Vitor Pereira abre o jogo sobre saída de Matheus Cunha

Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira abriu o jogo sobre a saída de Matheus Cunha para o Manchester United. O comandante afirmou não ter informações sobre as negociações e revelou o sentimento do brasileiro na reta final da Premier League.

- Eu não sei. Só sei que ele é meu jogador, está comprometido com o time, está trabalhando feliz e veremos o que acontece. Eu sinto que ele está feliz, mas você deve perguntar a ele (sobre querer permanecer no clube).

O Manchester United acertou os temos de contrato com Matheus Cunha e está disposto a pagar a multa rescisória ao Wolverhampton. Embora tenha contrato até 2029, o brasileiro já demonstrou desejo em mudar de ares na carreira.

Desde a chegada de Vitor Pereira no Wolverhampton, Matheus Cunha elevou seu nível de desempenho e atraiu o desejo dos Diabos Vermelhos. O atleta também ganhou mais chances na Seleção Brasileira sob comando de Dorival Júnior.

Veja os números de Matheus Cunha na temporada

Grande destaque do Wolverhampton, Matheus Cunha vive sua melhor fase da carreira na Premier League. Em 31 partidas disputadas no Campeonato Inglês, o atacante marcou 15 gols e contribuiu com seis assistências.