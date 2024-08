Barcelona define futuro de Vitor Roque no clube, segundo jornal

(Foto: Divulgação / Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 08:47 • Rio de Janeiro

Vitor Roque não estará no Barcelona próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a diretoria catalã comunicou seu empresário, André Cury, e já tomou a decisão de forma definitiva. Segundo o diário, o brasileiro não cumpriu as expectativas criadas após o clube ter pago 30 milhões de euros pelo seu passe.

Os Culés aceitaram emprestar ou vender o atacante. Em caso de venda, o clube que quiser comprar o jogador terá que oferecer 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), preço que a equipe blaugrana pagou ao Athletico-PR.

Vitor Roque ainda não há um provável destino para o futuro de sua carreira. Recentemente, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, tentou a contratação do brasileiro. Embora a proposta financeira tenha agradado o Barcelona, o atleta não sei sentiu atraído pela oferta. Na Espanha, também não se descarta uma investida de Lazio, Bétis ou até mesmo de clubes brasileiros pelo jogador.

Além disso, faltando uma semana para a estreia oficial dos catalães na temporada 2024/25, o atacante de 19 anos não foi inscrito em La Liga. Seu desempenho na turnê de pré-temporada nos Estados Unidos não agradou o técnico Hansi Flick.

Vitor Roque chegou ao Barcelona no início do ano, comprado ao Furacão, mas foi pouco utilizado. O atacante soma 14 partidas e 2 gols com a camisa blaugrana, completando um total de 310 minutos.