Vini. Jr em partida pelo Real Madrid. (Foto: Ander Gillena/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro

No último sábado (14), o Real Madrid venceu o Real Sociedade por 2 a 0 com gols de Vini Jr. e Mbappé, em partida válida pela 5ª rodada da La Liga. Pedja Mijatovic voltou, campeçao da Champions pela Real Madrid, voltou a criticar o atacante brasileiro por sua comemoração.

Após abrir o placar, o camisa 7 provocou à torcida presente no Estadio Municipal de Anoeta, localizado em San Sebástian, no País Basco. O brasileiro levou o dedo à boca, pedindo silêncio aos torcedores da Real Sociedad.

Pedja Mijatovic, autor do gol do título da sétima conquista merengue na Chamopins League, opinou negativamente acerca da comemoração do gol do craque do Real Madrid. Para Mijatovic, o gesto do brasileiro é um "tiro no próprio pé" e está decepcionando a torcida madrilenha.

- Ficamos muito felizes com o gol, mas depois ficamos muito decepcionados com a comemoração. Por que ele precisa disso? Converso com muitos torcedores do Real Madrid que o amam, mas estamos todos chateados com seu comportamento. - Afirmou o ex jogador do Real Madrid

Vini Jr. em partida contra Real Sociedad (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)<br>

Mijatovic já havia ciriticado Vini Jr. em outra oportunidade. A situação ocorreu na partida de volta das oitavas de final da Champions League 2023-2024, contra o RB Leipzig. Na partida, o brasileiro discutiu com o zagueiro Willi Orbán, resultando no cartão amarelo para os dois atletlas. O ex-jogador montenegrino cornetou Vini Jr. 'aconselho a se acalmar'.