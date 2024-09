Astro do Real Madrid sofre lesão e preocupa para a sequência da temporada

Carlo Ancelotti já conquistou três Champions pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 16:47 • Redação do Lance!

O Real Madrid terá um grande problema para o restante da temporada. Lesionado no segundo tempo do clássico contra o Atlético de Madrid, o goleiro Courtois teve uma lesão detectada no músculo adutor da perna esquerda. O anúncio oficial foi feito pelo clube merengue e o jogador deve voltar aos gramados após a Data Fifa de outubro, na segunda semana do mês.

➡️Neymar volta a treinar com Al-Hilal: ‘Só alegria’

➡️Bayern de Munique mira em goleiro brasileiro para substituir Neuer, diz jornal

Durante o empate por 1 a 1 pela oitava rodada de LA LIGA, o belga evitou cobrar tiros de meta por conta de um incômodo na perna. Aos 50 minutos do segundo tempo, Courtois sofreu um gol de Ángel Correa, que empatou o placar no Metropolitano. Apesar de ter sido vazado, o goleiro fez ótimas defesas no decorrer da partida.

Courtois foi alvo da grande polêmica do clássico em Madri. Após o gol de Éder Militão, que abriu o placar fora de casa, a torcida do Atlético arremessou objetos em campo. O arqueiro, que defendeu os Colchoneros de 2011 até 2014, quase foi acertado por isqueiros atirados por ultras.

Courtois, goleiro do Real Madrid (Foto: AFP)

Com isso, quem deve receber oportunidades é o goleiro Lunin, destaque na campanha da Champions League 2023-24, apesar de não ter atuado na decisão contra o Borussia Dortmund. O ucraniano foi o nome escolhido por Carlo Ancelotti para substituir o arqueiro na temporada passada, quando sofreu com duas lesões consecutivas no joelho esquerdo: uma no ligamento cruzado e outra no menisco interno.

O Real Madrid encara o Lille nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada da fase de liga na Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional