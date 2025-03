Em atividade realizada na manhã desta sexta-feira (14) no CT do Real Madrid, Vini Jr não participou do treino. O camisa 7 foi a única ausência entre os jogadores. Carlo Ancelotti, no entanto, confirmou que o problema não é grave.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Depois de um dia de folga por conta do jogo contra o Atlético, os jogadores do Real se reapresentaram em Valdebebas para começar a preparação visando o jogo contra o Villarreal, que acontece no sábado (15). Segundo o "As", Vini Jr ficou de fora por lidar com desconforto muscular e, por isso, permaneceu dentro das facilitações do CT para treinar na academia e fazer trabalho de fisioterapia. Ele é dúvida para a partida.

continua após a publicidade

O Real trata o caso de Vini Jr com cautela e, por isso, o movimento de precaução de poupá-lo dos treinamentos. O clube entende que uma lesão agora poderia tirar o brasileiro da parte mais importante da temporada. Os Blancos disputam três títulos no momento, estando em segundo lugar de LaLiga, na semi da Copa do Rei e quartas da Champions.

Prova disso é que Vini Jr foi o único poupado dos treinamentos. Outros nomes como Jude Bellingham, Federico Valverde e Mbappé, que também estão com desgaste muscular, participaram normalmente das atividades com o restante do elenco.

continua após a publicidade

Jude Bellingham em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O excesso de fadiga se dá pela altura que se encontra a temporada e a intensidade do jogo contra o Atleti, que foi para a prorrogação e, por isso, durou 120 minutos, 30 a mais do que os jogadores estão acostumados.

Carlo Ancelotti tranquiliza sobre Vini Jr

Durante coletiva, o treinador Carlo Ancelotti tranquilizou os torcedores acerca da lesão de Vini Jr. De acordo com o italiano, o atacante precisava apenas descansar.

- Vinicius precisava de mais descanso... mas ele estará disponível amanhã, sem problemas. Pra mim, ele é inquestionável para nós. Vini Jr continua sendo absolutamente chave - disse.

➡️ Confira os resultados das oitavas e os confrontos da próxima fase da Champions League