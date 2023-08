Apesar da proposta, o Al-Shabab não faz parte do projeto de financiamento do governo saudita, que prioriza os quatro grandes clubes do país: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad. Recentemente, o Al-Shabab acertou a contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar, que passou pelo Flamengo.