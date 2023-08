O zagueiro Sergio Ramos, de 37 anos, está livre no mercado desde julho, quando seu contrato com o Paris Saint-Germain chegou ao fim. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o defensor já tem um destino em mente: a Major League Soccer, dos Estados Unidos. A liga estadunidense se tornou o "local ideal" para Ramos após a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami.