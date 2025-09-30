Vini Jr joga? Real Madrid é escalado com mudanças na Champions
Merengues buscam segunda vitória na competição
O Real Madrid está escalado com algumas mudanças para enfrentar o Kairat, pela 2ª rodada da Champions League. Um dos protagonistas do elenco, Vini Jr será titular e formará dupla de ataque com Kylian Mbappé.
O técnico Xabi Alonso optou por iniciar o duelo com Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Vini Jr e Mbappé. Por outro lado, o Real Madrid conta com Valverde, Bellingham e Rodrygo no banco de reservas como opções.
Na estreia da Champions League, o Real Madrid venceu o Olympique Marseille por 2 a 1 e busca o segundo triunfo consecutivo na competição. Os merengues buscam estar entre os oito melhores clubes da fase de liga visando a classificação automática às oitavas de final do torneio.
Por outro lado, o Kairat está escalado para enfrentar o Real Madrid na Champions League com Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Gromyko; Jorginho e Satpaev.
No fim de semana, o Real Madrid encara o Villarreal, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, e poupa algumas peças na Champions League visando a competição doméstica.
