Futebol Internacional

Vini Jr joga? Real Madrid é escalado com mudanças na Champions

Merengues buscam segunda vitória na competição

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
12:57
Atualizado há 1 minutos
Xabi Alonso em coletiva pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
imagem cameraXabi Alonso em coletiva pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid está escalado com algumas mudanças para enfrentar o Kairat, pela 2ª rodada da Champions League. Um dos protagonistas do elenco, Vini Jr será titular e formará dupla de ataque com Kylian Mbappé.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico Xabi Alonso optou por iniciar o duelo com Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Vini Jr e Mbappé. Por outro lado, o Real Madrid conta com Valverde, Bellingham e Rodrygo no banco de reservas como opções.

Na estreia da Champions League, o Real Madrid venceu o Olympique Marseille por 2 a 1 e busca o segundo triunfo consecutivo na competição. Os merengues buscam estar entre os oito melhores clubes da fase de liga visando a classificação automática às oitavas de final do torneio.

Por outro lado, o Kairat está escalado para enfrentar o Real Madrid na Champions League com Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Gromyko; Jorginho e Satpaev.

No fim de semana, o Real Madrid encara o Villarreal, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, e poupa algumas peças na Champions League visando a competição doméstica.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)
Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose Jordan/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

