Vini Jr. joga? Real Madrid deve ter alteração no ataque contra o Espanyol

O Real Madrid encara o Espanyol neste sábado (1º), às 17h (de Brasília), pela 22ª rodada de La Liga. Líder na tabela, com 49 pontos, os Merengues devem ter uma novidade para a partida, que pode ampliar a vantagem da equipe na ponta. Após cumprir suspensão contra Las Palmas e Real Valladolid, Vini Jr. astro da equipe e atual melhor jogador do mundo, é esperado entre os titulares de Carlo Ancelotti.

Esta deve ser a alteração de maior impacto no onze inicial da equipe. Além dos dois confrontos por La Liga, o camisa sete também não atuou na vitória por 3 a 0 contra o Brest, pela rodada final da Fase de Liga da Champions League, também por suspensão. Com isso, o quarteto de astros formado por Vini, Bellingham, Mbappé e Rodrygo deve voltar a ação após duas partidas.

Mbappé e Jude Bellingham são esperados na escalação do Real Madrid contra o Espanyol (Foto: AFP)

Brahím, escolhido pelo treinador como substituto do brasileiro no lado esquerdo do ataque, retorna ao banco de reservas. De acordo com o Diario AS, de Madri, Fran García, que reveza a titularidade com Ferland Mendy na lateral-esquerda, deve voltar aos titulares após ficar no banco pela liga continental, na última quarta-feira (29). Já a dupla de zaga deve ser formada por Tchouaméni e Rüdiger, com o jovem Raúl Asencio como opção entre os suplentes.

Endrick, que atuou por apenas seis minutos no triunfo contra o Brest, também estará entre os reservas. A depender do enredo da partida, o ex-Palmeiras pode ganhar minutos de Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Real Madrid

Thibault Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde e Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr. e Kylian Mbappé (Treinador: Carlo Ancelotti)

