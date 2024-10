Vini Jr é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro (Foto: Jaime Reina / AFP)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 06:19 • Paris (FRA)

Depois de quase duas décadas de distanciamento, a Bola de Ouro pode voltar a parar nos braços de um brasileiro: Vini Jr. O craque do Real Madrid viveu uma temporada mágica em 2023-24 e é o favorito a conquistar o prêmio, que será entregue na segunda-feira (28).

Títulos, gols, assistências, dribles, passes, finalizações, parcerias… o pacote completo para o reconhecimento individual coube em um ano especial para o craque. Por isso, o Lance! separou as razões pelas quais Vinícius é o homem a ser batido no Ballon d'Or.

⚽🥇 Vini Jr. Bola de Ouro: o craque das taças

O Real Madrid de Carlo Ancelotti viveu uma temporada de decepção em 2022-23. Vendo o Barcelona de Xavi dominar o Campeonato Espanhol e o Manchester City de Guardiola lhe dominar na semifinal da Champions, o torcedor merengue entendia que a época seguinte precisaria ser diferente. E foi.

Vini chamou para si a responsabilidade de um time que acabara de perder Karim Benzema para o mundo árabe. Logo no começo da temporada, nomes como Courtois e Éder Militão sofreram contusões graves, e também se tornaram problemas. Mas quando o calo apertava, a ponta-esquerda dos Blancos sempre era a solução.

Foram 24 gols e 11 assistências em 39 jogos na temporada. Os números de Vinícius indiscutivelmente conduziram o Real aos títulos de La Liga e Champions League. No duelo final da competição continental, diante do Borussia Dortmund, o brasileiro foi às redes e coroou seu momento com o segundo tento em finais de Liga dos Campeões - havia marcado contra o Liverpool em 2022.

A influência dentro do jogo era tamanha que criou-se, nas redes sociais, uma sátira em relação à estratégia de Ancelotti: unicamente, "bola em Vini". Mesmo que de forma irônica, a descrição se assemelhava à realidade. Com dribles, chutes, cruzamentos e finalizações, o atacante contribuiu e protagonizou a dobradinha no futebol europeu.

⚽🥇 Vini Jr Bola de Ouro: noites especiais

Não é novidade que os números de alguns jogadores são inflados nas estatísticas por confrontos com times menores. Seja no Brasil, com os campeonatos estaduais, ou na Europa, com jogos diante de equipes inferiores, a realidade é mascarada pelos algarismos.

Para Vinícius, porém, foi diferente. O brasileiro soube aparecer não só nos momentos fáceis, mas também no aperto e na dificuldade. Além do gol na decisão da Champions, outras atuações de almanaque no futebol europeu também podem contribuir para levar a Bola de Ouro.

Seguindo na esfera continental, Vini Jr participou de gols em todas as fases do mata-mata da Liga dos Campeões. Diante do RB Leipzig, nas oitavas, anotou no Bernabéu o gol que garantiu a vaga na fase seguinte. Nas quartas, diante do City, esqueceu o fantasma do ano anterior e deu duas assistências também no estádio do Real; e nas semifinais, em seu melhor jogo na competição, marcou duas vezes contra o Bayern de Munique na Allianz Arena; na volta, criou as duas jogadas da virada histórica em Madri para colocar o time na final.

E como nem só de pão vive o homem, nem só de Champions vive o craque. O Barcelona, por exemplo, foi a prova disso; viu o camisa 7 dar duas assistências no clássico do segundo turno de La Liga, que praticamente anulou as chances de uma remontada catalã; e na Supercopa da Espanha, realizada na Arábia Saudita, o ex-Flamengo balançou as redes três vezes em atropelo que valeu a taça da competição.

O Girona, que foi a grata surpresa de La Liga, ameaçou brigar pelo troféu de forma surpreendente durante boa parte do campeonato. No confronto direto do segundo turno, porém, o lado direito dos bascos, que era defendido pelo lateral brasileiro Yan Couto, foi aniquilado, com um gol e duas assistências de Vinícius Jr. A prova do atropelo se presenciou nas lágrimas do defensor após a goleada por 4 a 0 na capital espanhola.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

⚽🥇 Vini Jr Bola de Ouro: justiça com as próprias mãos

Se os números, as atuações, os gols em momentos decisivos e os troféus ainda não foram suficientes, o lado humano precisa aflorar. A guerra travada semanalmente contra o racismo eleva Vinícius a um patamar diferente dos demais.

Suas primeiras aparições no Flamengo já foram suficientes para comparações com outros jogadores negros que falharam em se destacar pelo clube, como Guilherme Negueba e Erick Flores. A chegada a Madri, a difícil aceitação de torcedores e o descaso de treinadores apenas atrasou o processo.

Ao se firmar como titular e estrela do time, Vini precisou encarar (e até hoje convive com) o racismo no futebol espanhol. Visitas ao Camp Nou, ao Cívitas Metropolitano, ao Mestalla, ao Reyno de Navarra e a outros palcos do país se transformaram em um antro de crimes e destilação de ódio ao jogador. Desejos de morte, bonecos pendurados em ponte e ofensas de "macaco" se tornaram corriqueiras.

Nas redes sociais, até mesmo o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, se posicionou contra as reclamações do jogador. Mas a resiliência para lutar diariamente contra a cultura local é o ponto de Vini Jr pelo topo do mundo. Se ano passado, também na cerimônia da Bola de Ouro, venceu o prêmio Sócrates por sua luta antirracista, em 2024, merece alcançar o lugar mais alto do pódio pelo que faz todas as semanas, em todas as competições, com e sem a bola no pé.

👀 Vini Jr favorito: veja lista de indicados à Bola de Ouro

