A UEFA divulgou em seu site oficial o ranking dos jogadores mais rápidos da Champions League 2024/2025. O Top10 não conta com a presença de Vini Jr., no entanto, outros dois brasileiros figuram nas primeiras colocações.

Jogadores mais rápidos da Champions

1º Erling Haaland - 36.6 km/h

2º Hakimi - 36.5 km/h

3º Matheus Nunes - 36.3 km/h

4º Baldé - 36.1 km/h

5º Kühn - 35.9 km/h

5º Talbi - 35.9 km/h

7º Mbappé - 35.7 km/h

8º Daghim - 35.6 km/h

8º Osman - 35.6 km/h

8º Davies - 35.6 km/h

8º Rafael Leão - 35.6 km/h

8º Pedro Henrique - 35.6 km/h

13º Vini Jr. - 35.5 km/h

Na véspera do confronto decisivo pela Champions League, o Real Madrid se prepara para um desafio contra o Manchester City, nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING).

O jogo, marcado para ocorrer em Manchester, coloca em destaque a velocidade de jogadores como Matheus Nunes e Erling Braut Haaland, do City, frente à defesa do Real Madrid, que enfrenta ausências em suas formações habituais. A exceção fica por conta do lateral esquerdo, seja Fran García ou Mendy, e Asencio.

A presença de Matheus Nunes, um meio-campista atuando na lateral, promete um duelo interessante contra Vinicius, do Real Madrid. Este confronto é considerado chave para o desenrolar da partida. Vini Jr., conhecido por sua agilidade, registrou uma velocidade máxima de 35,5 km/h, enquanto Mbappé, o mais rápido do Real Madrid, alcançou 35,7 km/h.

Matheus Nunes comerando um gol com Savinho pelo Manchester City (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

