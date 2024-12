Vini Jr. exalta conquistas individuais e abre o jogo sobre Ballon d’Or

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, em Lusail, no Catar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. marcaram os gols do time espanhol. O melhor jogador do mundo foi responsável também por uma assistência na partida.

Após conquistar o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, Vini Jr. encerrou a semana com mais um título pelo Real Madrid. Ao final da partida, o atacante comemorou as conquistas recentes e como se superou durante sua vida.

— Todo mundo sabe que vim de baixo, como falei ontem, que a pobreza e o crime andam lado a lado. Eu poder ter a possibilidade de representar todos os brasileiros é o que sempre falo que é possível. Eu batalhei muito. Muitas vezes falavam que eu não ia vestir a camisa do Real Madrid, que não ia poder fazer tantos gols e eu nunca respondi ninguém — disse Vini Jr.

O atacante do Real Madrid também conquistou o prêmio de Melhor Jogador da Copa Intercontinental. Vini Jr. fecha o ano com muitas glórias, entretanto, a única ressalva é a falta da "Bola de Ouro", vencida pelo meia espanhol Rodri, em outubro. O jogador minimizou.

— Desde então, eu vivo com muita tranquilidade. O Real Madrid é o maior clube do mundo, isso me deixa feliz por muito tempo. Eu baixei a cabeça, sempre continuei em frente, trabalhando forte. Não seria um prêmio no qual as pessoas não quiseram votar em mim que iria mudar o que penso e o que meus companheiros me dizem todos os dias. Eles me ajudam, me apoiam, e fazem grandes coisas por mim. Estou aqui para fazer o melhor por eles e pela maior camisa do mundo — falou o jogador.

Vini Jr. ganhou o prêmio de melhor jogador da competição (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

Próximo jogo

O Vini Jr. volta a entrar em campo com o Real Madrid no domingo (22), quando a equipe espanhola enfrenta o Sevilla, no Santiago Bernabéu, às 10h15 (de Brasília). O confronto é válido pela 18ª rodada da La Liga.