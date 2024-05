Vini Jr está a um gol de quebrar marca histórica pelo Real Madrid; veja números

Vini comemora gol pelo Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 17:26 • Madri (ESP)

Vini Jr é o grande nome da campanha do Real Madrid nesta edição da Champions League. Aos 23 anos, o atacante é líder de participações em gols pelo time espanhol e está muito próximo de quebrar mais um recorde com a camisa merengue: se balançar as redes, Vini alcançará a temporada mais artilheira com a camisa do Real Madrid.

Em 2023/24, o brasileiro marcou 23 gols em 38 partidas, empatado com os números da temporada passada. Porém, em 22/23, Vini levou 17 jogos a mais para atingir a marca. É bom lembrar que o camisa sete do Real Madrid perdeu parte da temporada devido a lesões.

A partida contra o Borussia Dortmund, no próximo sábado (1), vale mais do que o 15º título de Champions League para o Real Madrid. Um gol basta para que Vinícius chegue a incrível marca de 33 participações em gols em 39 jogos. O craque, inclusive, está cotado para vencer a Bola de Ouro: segundo o último levantamento do portal GOAL, Vini está a frente de Bellingham e Mbappé como o principal nome na briga pelo troféu individual.

Confira a evolução dos números de Vini Jr com a camisa do Real Madrid:

18/19 - 31 jogos, 4 gols e 8 assistências

19/20 - 38 jogos, 5 gols e 3 assistências

20/21 - 49 jogos, 6 gols e 4 assistências

21/22 - 52 jogos, 22 gols e 16 assistências

22/23 - 55 jogos, 23 gols e 19 assistências

23/24 - 38 jogos, 23 gols e 9 assistências

Além disso, Vini ainda pode alcançar um 'duplo-duplo' de gols e assistências na temporada se der um passe para gol na decisão em Wembley.