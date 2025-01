Com a ausência de Vini Júnior para o duelo de hoje contra o Real Valladolid, Endrick pode ganhar minutos com a camisa do Real Madrid. O jovem brasileiro não foi escalado entre os titulares, mas pode ganhar espaço no segundo tempo. Já Vinicius não foi relacionado, pois cumpre suspensão de dois jogos pela expulsão no confronto com o Valencia, quando empurrou o goleiro Dimitrievski.

Recentemente, Endrick se destacou na larga vitória do Real contra o Celta de Vigo por 5 a 2, na Copa do Rei. O brasileiro saiu do banco de reservas e marcou dois golaços na prorrogação.

Escalação do Real para enfrentar o Valladolid

Courtois; Asencio; Tchouameni; Rudiger; Fran García; D. Ceballos; Valverde; Brahim Díaz; Bellingham, Rodrygo; Mbappé.

Endrick fala sobre falta de oportunidades

Endrick, ao ser questionado sobre a falta de oportunidades durante a temporada, respondeu de uma forma diplomática e enalteceu o trabalho do técnico Carlo Ancelotti.

Estou trabalhando. Ancelotti sabe muito bem o que faz. Ele não faz o melhor para o Endrick, faz o melhor para o time. Eu vou trabalhar, nada mais. Estou muito feliz. Ancelotti confia em mim. Tenho que seguir trabalhando - disse Endrick.

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Panorama do jogo de hoje

O Real Valladolid recebe o Real Madrid, neste sábado (25), em duelo válido pela 21ª rodada da La Liga, no Estádio José Zorrilla, a partir das 17h (de Brasília). Mesmo em caso de derrota merengue, a liderança do Campeonato permanece com o Real, mas uma vitória pode abrir uma importante vantagem em relação ao vice-líder, Atlético de Madrid.