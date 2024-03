Tudo definido? Diretoria do Real Madrid discute data para apresentação de Mbappé no clube

Mbappé aquece pela Seleção da França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 12:44 • Madrid (ESP)

A chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid já é tratada como certeza pelos dirigentes do clube merengue. Segundo apuração do Diario AS, a cúpula dos Blancos já começou a discutir a data para a apresentação do craque francês no clube. Porém, esta não tem sido uma decisão fácil de prever.

Os motivos são diversos: do conflito entre datas até o planejamento de pré-temporada do Real Madrid. O último compromisso de Mbappé com o PSG no Campeonato Francês está previsto para o dia 18 de maio, contra o Metz. Já para o Real Madrid, o último jogo no campeonato nacional está datado para o dia 26 do mesmo mês, contra o Real Betis. Para a diretoria, receber Mbappé com o time em competição está fora de cogitação.

É um consenso que a apresentação deverá ocorrer, se tudo acontecer como o planejado, após a festa do 36º título espanhol do clube. Atualmente, o Real Madrid é o líder de LA LIGA, com oito pontos de diferença para o segundo colocado, o Barcelona.

A apresentação do craque poderia ser viável a partir do encerramento dos campeonatos locais, porém, com PSG e Real Madrid na disputa da Champions League, inclusive, como potenciais finalistas da competição, o plano poderá ser adiado por mais um tempo.

Mbappé é um dos artilheiros da atual edição da Champions, com seis gols marcados. FRANCK FIFE / AFP

Em junho, mais um empecilho: a Eurocopa 2024. Técnico da França, Didier Deschamps planeja concentrar a delegação duas semanas antes do início da competição, marcado para o dia 14 de junho. Fontes na diretoria dos Blancos afirmaram ao AS que 'pedir para Deschamps liberar Mbappé no período é pouco razoável'.

Com a final da Euro marcada para o dia 14 de julho, a apresentação oficial de Mbappé deve ser marcada para agosto, após a disputa do torneio de pré-temporada do Real Madrid nos Estados Unidos. A previsão é de que Mbappé seja apresentado na semana segunda semana do mês, quando os Merengues retornam da turnê. O pontapé inicial do Campeonato Espanhol 24/25 está marcado para o final de semana de 17 e 18 de julho.