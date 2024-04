Com risco de eliminação no BBB, trajetória de Bin Laden foi marcada por paralelos curiosos com futebol; relembre

Bin Laden pode deixar o programa às vésperas da final do Paulista (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 04/04/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

Santista declarado, a ida de MC Bin Laden ao Big Brother Brasil sempre gerou uma série de paralelos e associações ao momento do Peixe no futebol nacional. Seja com comentários sobre 'não ter que ver o time rebaixado' quanto associações sobre a melhora do Santos neste início de temporada e a chegada da equipe na final do Paulistão.

No paredão com Davi - o favorito para ganhar o programa -, Bin Laden fez, durante sua trajetória no reality show, uma série de paralelos traçados com associações ao futebol e ao próprio Santos - seja para supor acontecimentos do lado de fora da casa quanto para escrever sua própria estratégia de jogo.

Logo nas primeiras semanas, ainda em janeiro, cantou um 'Vamo ganhar, Santos' - uma das músicas da organizada do Peixe, dentro do quarto gnomo.

Mas outro fato chamou atenção: a primeira vez que Bin Laden ganhou uma prova do líder foi justamente no mesmo dia em que o Peixe conseguiu sua primeira vitória do ano na Vila Belmiro - e no mesmo dia em que deu o grito citado acima.

Outra coincidência envolvendo o time e o participante também chamou atenção da web. Quando o Santos enfrentou o São Bernado no Morumbis, saindo com uma vitória por 2 a 1, Bin Laden participou de uma prova na qual disse que escolheria um colete de número 9 para dar sorte para um jogador do Santos fazer bastante gols. No mesmo dia, Morelos - camisa 9 -, marcou.

Em março, como um discurso motivador em conversa com a Pitel, chegou a citar que, no Brasileirão de 2023, o jogo entre Palmeiras e Botafogo foi crucial para tirar o favoritismo da equipe carioca. Mas a ex-participante também entrou na brincadeira, lembrando que o Santos foi rebaixado para a série B da competição.

E para fechar o ciclo de referências ao futebol, rolou até uma provocação com o Vasco, feita por Bin Laden para o Buda, torcedor do time carioca.