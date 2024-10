Vini Jr conta segredo sobre virada na Champions e se declara ao Real Madrid

Vini Jr. comemora o terceiro gol contra o Borussia Dortmund (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 5 a 2 no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Com atuação digna de Bola de Ouro de Vini Jr., os Merengues voltaram a somar três pontos na tabela e buscam a retomada na tabela geral.

Após resolver a partida para os donos da casa, Vini deu mais uma declaração de amor ao Real Madrid e comentou sobre a expectativa pela Bola de Ouro. A cerimônia de premiação está marcada para a próxima segunda-feira (28), em Paris.

Questionado sobre o que Carlo Ancelotti o disse ao final da partida, Vini se derreteu pelo Real Madrid:

-(Ele disse) Que eu sempre posso mais, tenho 24 anos e quero continuar aqui para sempre e dar muito a este time que me deu tudo

As noites de Champions League no Santiago Bernabéu são, de fato, especiais. A vitória de virada com o brilho do brasileiro foi apenas mais uma prova da comunhão que clube e competição vivem. Vini Jr. também foi perguntado sobre o assunto e revelou como foi o clima no vestiário após o fim do primeiro tempo.

-Chegamos ao vestiário muito silenciosos, ouvimos o mister e dissemos uma única coisa: se marcarmos o primeiro, vamos virar o jogo de novo. O mister sempre encontra uma maneira de tornar os jogos mais fáceis para nós, mudamos a formação e também a dinâmica no segundo tempo, essa é a nossa competição e queremos vencê-la novamente

Com o resultado, o Real Madrid sobe para a décima primeira colocação na tabela da Champions League, enquanto o Borussia Dortmund deixa a liderança da competição e fica em sexto lugar.

Vini Jr. comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

