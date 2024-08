Vini Jr abre o jogo sobre chegada de Mbappé ao Real Madrid

(Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro

Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, falou sobre a empolgação com a chegada de Mbappé no clube espanhol. Em entrevista ao canal oficial dos Merengues, o brasileiro disse que vai ser "brutal" a incorporação dele ao time, e se mostrou super disposto a ajudar o francês em sua adaptação.

- Vai ser brutal (parceria com Mbappé), espero que possamos fazer grandes coisas. Temos que cuidar dele e fazer o possível para que ele possa se adaptar rápido. Sempre é complicado chegar a outro clube, mas fizemos isso com o Bellingham, que chegou na última temporada e brilhou. - disse Vini Jr.

O ex-PSG foi apresentado oficialmente no Real Madrid no dia 16 de julho, como grande reforço para os próximos cinco anos, e não esteve com a delegação do clube para os amistosos de pré-temporada, nos Estados Unidos.

Enquanto isso, Vini Jr se apresentou dia 1º de agosto. Ele entrou no segundo tempo do amistoso contra o Barcelona, na derrota por 2 a 1 no El Clásico da Espanha.

Mbappé foi apresentado no Real Madrid no dia 16 de julho (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

- Estou muito bem, contente de estar de voltar com toda a equipe, comissão técnica, todo mundo que trabalha conosco. Estamos nos preparando e esperando os jogadores que faltam para que esta temporada seja como a anterior. Pude treinar bastante e fazer muitas coisas para voltar a um bom nível. Ainda não estou como antes, mas estamos trabalhando para não ter lesões durante a temporada. - completou o camisa 7, que treinou de forma particular.

Além de falar sobre Mbappé, o atacante brasileiro falou do outro grande nome da temporada do Real Madrid: Endrick. Segundo o jogador, eles mantiveram contato desde que o clube espanhol acertou a compra do jovem atacante, junto ao Palmeiras, em dezembro de 2022.

- É muito jovem, mas está centrado e sabe que pode nos ajudar quando precisarmos. - afirmou