Vini Jr abre jogo sobre relação com Mbappé no Real Madrid

Vini Jr e Kylian Mbappé foram destaques do Real Madrid na conquista da Copa Intercontinental, diante do Pachuca, na última quarta-feira (18). Foi do brasileiro a jogada e a assistência e culminaram no gol do francês, que abriu o placar para os merengues na decisão. Em entrevista coletiva após o título, Vinícius comentou a relação com o companheiro e revelou que mandava mensagens tentando "recrutá-lo" para a equipe.

- Eu sempre falo que sou um grande fã do Kylian. Mandei muitas mensagens para ele, para poder vir jogar com a gente. Então, nosso relacionamento sempre foi de admiração, mas de longe. Um admirava o outro, e eu sempre sonhava em jogar junto com ele, porque é um grandíssimo jogador. Se Deus quiser, vai fazer muitos gols e conquistar títulos com a gente - declarou o camisa 7.

- É um grupo muito bom, no qual todo mundo se ama muito, e por isso que no final as coisas são certo. Ninguém tem vaidade com ninguém, ninguém liga sobre quem vai fazer o gol. A gente só quer colocar o Real Madrid no topo, onde sempre deve estar - completou Vinícius.

Como foi o jogo?

Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no estádio Lusail, em Doha, no Catar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Kylian Mbappé, Rodrygo e Vini Jr fizeram os gols da equipe espanhola nesta quarta-feira (18). Este foi o nono título mundial do clube espanhol. O camisa 7 ainda foi eleito o melhor jogador do torneio e da final.

