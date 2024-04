Nos últimos cinco embates, Villarreal e Atleti saíram com empates em três, além de uma vitória para cada lado (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 08:00 • Castelló (ESP)

Nesta segunda-feira (1), às 16h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid visita o Villarreal no Estádio de la Cerámica, em Castelló (ESP), em jogo válido pela 30ª rodada de La Liga. Os colchoneros de Diego Simeone precisam vencer para voltar ao G4, mirando as vagas na Champions League; o Submarino Amarelo, por outro lado, enxerga de longe as chances de um lugar na Conference, e precisa somar três pontos em busca do sonho. O jogo terá transmissão do Star+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Villarreal x Atlético de Madrid

30ª rodada - La Liga



🗓️ Data e horário: segunda-feira, 1 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de la Cerámica, em Castelló (ESP)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: Melero López (árbitro); Martínez Serrato e García Lozano (auxiliares); Martínez Montalbán (quarto árbitro); Jaime Latre e Álvarez Fernández (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILLARREAL (Técnico: Marcelino García Toral)

Filip Jorgensen; Carlos Romero, Yerson Mosquera, Aïssa Mandi e Jorge Cuenca; Bertrand Traoré, Santi Comesaña, Dani Parejo e Álex Baena; Gerard Moreno e Alexander Sorloth



❌ Desfalques: Denis Suárez, Yéremi Pino, Juan Foyth, Ramón Terrats e Pepe Reina (lesionados)

❓ Dúvidas: Eric Bailly, Raúl Albiol e Alfonso Pedraza (lesionados)



ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Stefan Savic, Axel Witsel e Reinildo; Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios, Saúl Ñíguez e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Álvaro Morata



❌ Desfalques: Thomas Lemar (lesionado); Nahuel Molina e Rodrigo de Paul (suspensos)

❓ Dúvidas: Mario Hermoso e Josema Giménez (lesionados)

Jogadores do Atlético de Madrid celebram gol contra o Villarreal no primeiro turno (Foto: Reprodução)