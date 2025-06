Medalhão da Espanha é detonado após final da Nations: ‘Aura de fracasso’

A Espanha perdeu a final da Nations League para Portugal, neste domingo (8), na Allianz Arena, em Munich, na Alemanha. A derrota espanhola aconteceu nos pênaltis, onde o atacante Álvaro Morata foi o responsável por desperdiçar a cobrança decisiva. Após a decisão, o jogador recebeu críticas nas redes sociais.

O atacante cobrou a quarta penalidade da equipe espanhola na disputa por pênaltis. Ao finalizar, o alteta não conseguiu tirar o bola do alcance de Diogo Costa, que realizou a defesa. Não demorou muito para os internautas começarem a comentar a penalidade do camisa 7 da Espanha. A grande maioria associou o jogador ao "fracasso".

Final da Nations League

Em campo, Portugal e Espanha protagonizaram uma decisão rodeada de emoções. A equipe espanhola chegou a está na frente do placar em duas oportunidades, mas o time de Roberto Martínez conseguiu empatar todas as vezes.

A bravura e a resiliência dos português foi agraciada com uma vitória do título europeu. Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.

Após o término desta Data Fifa, as seleções só voltam a entrar em campo em setembro. Agora, os jogadores se preparam para a disputa do Mundial de Clubes, que começa ainda neste mês.

