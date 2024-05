Mbappé nega ida ao Real Madrid; entenda

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 12:27 • Paris (FRA)

Ao ser questionado pelos fãs, Ethan Mbappé, irmão de Kylian, um dos melhores jogadores do mundo que está cada vez mais próximo de ingressar ao Real Madrid após anunciar saída do PSG, nega ida ao time Merengue para atuar ao lado de seu irmão mais velho. O jogador de 17 anos atua pelas categorias de base da equipe parisiense e jogou poucos minutos com o elenco principal.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora tenha seguido os passos do irmão nos primeiros dias de sua carreira no mais alto nível, persiste a sensação de que Ethan é capaz o suficiente para trilhar seu próprio caminho e desfrutar de uma carreira de sucesso. Além de ter disputado amistosos em 2022, com apenas 15 anos, o meio-campista começou a ter chances como titular em dezembro de 2023, na vitória contra o Metz.

+ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

Kylian Mbappé confirmou seu desfecho com a camisa do PSG no dia 10 de maio, ao anunciar em suas redes sociais que estaria de saída do atual vencedor do Campeonato Francês. Com isso, Ethan pode começar a ter mais chances e poder brilhar no clube da capital.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

- Foi uma honra vestir a camisa do maior clube da França e um dos maiores do mundo por todos esses anos. Foi uma experiência que me fez crescer como atleta: pela primeira vez atuei em um local com muita pressão, ao lado dos melhores do mundo e com grandes campeões no futebol - disse o atacante francês.

➡️ Casemiro desabafa sobre críticas na temporada: ‘Desrespeito’

Apesar de ter fracassado na conquista da Champions League, o camisa 7 e o time de Paris ainda podem levantar um último troféu antes de se despedirem: o da Copa da França. A equipe jogará a final do torneio contra o Lyon no próximo dia 25.