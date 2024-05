Odds Eurocopa: Inglaterra é favorita ao título

As odds Eurcopa são cotações que indicam os favoritos ao título da competição | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 13:16 • São Paulo (SP)

Analisamos as odds Eurocopa em diferentes casas de apostas para informar as indicações que podem trazer aos apostadores. Como se trata de um dos campeonatos de futebol mais populares do mundo, já é possível fazer palpites em várias operadoras.

Descubra, neste guia, quem são os favoritos para ganhar e as formas mais populares de apostar na Euro. A seguir, conheça os clubes mais cotados para vencer as próximas partidas da competição.

Além disso, neste guia, saiba o que são e como funcionam as odds. Ademais, se você busca por sites onde fazer suas apostas na Eurocopa com bônus, veja como aproveitar o código bônus bet365 e o código promocional Betano.

Inglaterra é o time favorito segundo as casas de apostas

Como você verá a seguir, as odds podem indicar quem são os favoritos para ganhar a Eurocopa 2024. Isto tem base em um cálculo do volume de palpites, histórico da competição e desempenho dos times.

Ao analisar as odds Eurocopa nas maiores operadoras de apostas esportivas, notamos que a Inglaterra é a favorita para ganhar. O time treinado por Gareth Southgate tem apresentado resultados positivos, o que indica seu favoritismo.

No entanto, a seleção da França é outra grande favorita para vencer a competição. Logo atrás, a Alemanha também possui seu espaço entre os favoritos, sendo uma forte candidata na luta pelo título do futebol europeu.

Assim, para ilustrar, confira uma tabela completa com favoritos ao título da Eurocopa 2024, segundo a casa de apostas Betano.

Inglaterra – 4.50;

França – 4.50;

Alemanha – 7.0;

Portugal – 9.0;

Espanha – 9.0;

Itália – 15.0.

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 6 de maio de 2024 11h45.

O que são as odds?

As odds, também chamadas de cotações, podem ser traduzidas como probabilidades. Estas são representadas por um número vinculado aos palpites dos mercados de apostas. Este número representa o multiplicador do retorno potencial de um palpite.

As odds obedecem às oscilações do mercado, e, portanto, são números que variam com frequência. Além de determinar o retorno possível de uma aposta, também indica a probabilidade de uma determinada seleção acontecer de fato.

Como funcionam as odds para a Eurocopa

As odds Eurocopa são calculadas com base na percepção do mercado e das operadoras, tendo em vista a probabilidade de acontecer. Isto também levando em conta o histórico dos embates, bem como a atuação presente das seleções envolvidas.

Logo, as odds Eurocopa nas operadoras conseguem indicar quem são os favoritos para ganhar o torneio ou jogos específicos. Se uma odd está baixa, significa que a probabilidade é alta e muitos clientes estão apostando.

E o contrário também é possível, odds altas indicam baixa chances e poucos usuários estão apostando. Sendo assim, é pertinente analisar as cotações com atenção, para retirar informações que possam ser úteis para apostar.

Além disso, pode ser útil comparar as odds Eurocopa em diferentes plataformas. Isto porque, como foi dito, as odds variam com frequência. Logo, determinadas operadoras podem ter odds mais próximas à média do mercado.

Quais são as maiores ligas de Eurocopa?

Caso você não esteja acompanhando as últimas notícias sobre a competição, iremos te informar alguns detalhes. Assim, você poderá conhecer um pouco sobre os clubes favoritos, segundo as odds da Eurocopa.

Mas antes, confira abaixo uma lista com as maiores seleções que compõem a liga da Eurocopa. Ao todo, são mais de 20 seleções, que buscam conquistar o título do maior campeonato europeu. Confira quais são as sete favoritas:

Inglaterra;

França;

Alemanha;

Portugal;

Espanha;

Itália;

Bélgica.

Seleção Inglesa de Futebol

A Inglaterra esteve na final da última Eurocopa. O time conta com um elenco de atletas estrelado, da qual Harry Kane é o campeão. Nos últimos jogos, o clube vem obtendo um desempenho positivo, sob liderança de do técnico Southgate.

Seleção Francesa de Futebol

Atual campeã da última copa do mundo, a França vem desempenhando uma atuação com alto nível técnico. Nomes como Kylian Mbappé e Antoine Griezmann brilham no time treinado por Didier Deschamps. Sendo assim, é um forte favorito, indicado como muito próximo à Inglaterra.

Seleção Alemã de Futebol

A Alemanha é o país anfitrião desta edição da Euro, o que garante sempre alguma vantagem. O time vem treinando e mostrando atividade nas últimas disputa. A seleção de Toni Kroos e Manuel Neuer vem buscando superar os resultados das últimas participações em grandes competições. O técnico Julian Nagelsmann lidera o time.

Tipos de apostas na Eurocopa

Você pode apostar na Eurocopa de diferentes maneiras, e cada forma tem seu próprio mercado de apostas. Listamos abaixo os principais mercados no momento onde você pode fazer algumas previsões sobre o Euro 2024.

Vencedor

Como o nome sugere, é nesse mercado de longo prazo que os clientes podem apostar em quem vai ganhar. O usuário pode escolher qual time acha que vencerá em 2024 entre as 24 equipes que estão jogando.

Resultado Final

Neste mercado, o usuário irá apostar no resultado de um jogo específico. Ele poderá colocar um palpite na vitória do mandante (1), no empate (X) ou vitória do visitante (2). Isto é, em um dos três resultados possíveis para um dos jogos da Eurocopa, incluindo a final.

Handicap

Neste tipo de aposta, o usuário pode atribuir uma desvantagem ou vantagem na forma de saldo de gols, negativo ou positivo. O resultado do palpite feito será contabilizado levando em conta esta atribuição, que é sempre feita a um time específico.

Perguntas frequentes sobre a Eurocopa

Por fim, listamos algumas questões recorrentes sobre a Eurocopa. Confira a seguir para tirar as suas dúvidas.

Quando irá acontecer a Eurocopa?

A Alemanha é a anfitriã da edição de 2024. Esta é a segunda vez que o Campeonato Europeu de Futebol se realiza neste país. Aliás, analisando as odds Europa, as casa de apostas indicam que a seleção alemã é uma forte candidata à vitória na competição este ano. O jogo de arranque será no dia 14 de Junho e a final irá acontecer um mês depois, no dia 17 de Julho.

Quais as seleções participantes da Eurocopa?

Os maiores times do continente se enfrentaram na disputa. Dentre os principais, podemos citar Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, além da atual campeã, a Itália. Ao todo, são 24 equipes na disputa.

Onde posso assistir aos jogos da Eurocopa?

Será possível assistir aos eventos do campeonato em diferentes canais e também plataformas de transmissão ao vivo. Na TV fechada, por exemplo, pode ser possível ver os jogos na SportTV e ESPN, além de serviços de streaming. Também é plausível que alguns jogos passem na TV aberta.