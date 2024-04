VÍDEO: Filho de Messi brilha com 5 gols pelo Inter Miami

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 16:20 • Flórida (EUA)

Mateo, filho do craque argentino Lionel Messi, surpreendeu a todos ao marcar incríveis cinco gols e brilhar em partida da equipe do sub-9 do Inter Miami, o menino de oito anos chamou atenção do público das redes sociais pela a semelhança do camisa 10 com o pai.

Mateo Messi é o segundo dos três filhos de Messi e vem frequentemente viralizando nas categorias de base do time da Flórida, recentemente, o garoto anotou um hat-trick em outro jogo do time sub-9.

Com direito a gols de falta, perna direita e dribles em velocidade, confira acima os lances de Mateo pelo sub-9 do Inter Miami.