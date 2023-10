Ainda no mês de outubro, o meio-campista Victor Braga terá mais duas decisões pelo Maqtaaral na Liga do Cazaquistão. Restando apenas duas rodadas para o fim da competição, o clube do brasileiro depende apenas de si para assegurar a permanência na primeira divisão. O jogador destacou a preparação da equipe para os confrontos diante do Kyzylzhar e, principalmente, Okzhetepes, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.