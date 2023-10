Com a vitória, a equipe do técnico ex-Corinthians se isola na liderança do grupo, com 13 pontos. O vice-líder é a Polônia, com nove pontos. Com apenas dois jogos restantes, a Albânia está próxima de garantir sua vaga na Eurocopa pela terceira vez em sua história; a equipe disputou a competição em somente duas oportunidades: 1964 e 2016. A Albânia jamais disputou uma edição de Copa do Mundo.