Venezuela domina a partida, mas fica sem gols diante de um desfalcado Uruguai

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro

Venezuela e Uruguai empataram sem gols, na noite desta terça-feira, no Estádio Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. Mesmo tomando as iniciativas do jogo e se aproveitando de um time celeste cheio de desfalques, os anfitriões não conseguiram mexer no placar.

A equipe uruguaia, com 15 pontos, deixa a segunda posição para a Colômbia, que derrotou a seleção argentina, líder da competição. A seleção Viño Tinto está em sexto, com 10 pontos, e segue sonhando com sua primeira participação em Copas do Mundo - nesta edição, seis países garantem vaga imediata, e mais um disputa a repescagem.

O próximo compromisso da Venezuela é contra a Argentina, mais uma vez em casa. O Uruguai visita o Peru, lanterna das Eliminatórias.

✅ FICHA TÉCNICA

VENEZUELA 0 x 0 URUGUAI

8ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de setembro de 2024, às 19h;

📍 Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (VEN);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA);

🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Correa (BRA);

🖥️ VAR: Wagner Reway (BRA).

⚽ ESCALAÇÕES:

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; José Martínez, Telasco Segovia (Jefferson Savarino); Cristian Cásseres (Tomás Rincón), Yeferson Soteldo, Eduard Bello (Darwin Machís) e Salomón Rondón (Jhonder Cádiz); Soteldo.

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Varela, Cáceres (Nicolas Marichal), Bueno e Olaza; Ugarte, Emiliano Martínez e Brian Rodríguez (Facundo Torres, depois Nicolás Fonseca); Facundo Pellistri (Marcelo Saracchi), Cristian Olivera e Maximiliano Araújo (Miguel Merentiel).