Alisson Becker - Liverpool

Alisson tornou-se o goleiro mais caro da história do futebol, em uma negociação de 72,5 milhões de euros ao se transferir para o Liverpool, logo após a Copa do Mundo 2018. Na temporada atual do campeonato inglês, o brasileiro apresenta 14 partidas sem sofrer gols.



Aaron Ramsdale - Arsenal

O goleiro de 25 anos ingressou no Arsenal em agosto de 2021, em uma negociação de 28 milhões de euros. O inglês apresentou 13 “clean sheets” na temporada, até agora.