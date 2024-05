Raphael Varane define o seu futuro no Manchester United

Raphael Varane anunciou que vai deixar o Manchester United (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 08:18 • Manchester (ING)

O zagueiro Raphaël Varane, campeão mundial em 2018 com a França, deixará o Manchester United ao término de seu contrato no final desta temporada, anunciou o clube inglês nesta terça-feira.

O jogador de 31 anos, que se aposentou da seleção após a final da Copa do Mundo de 2022 perdida para a Argentina, jogou três temporadas em Old Trafford, depois de uma década triunfante no Real Madrid (2011-2021).



"Varane trouxe muita classe e experiência à equipe durante os 93 jogos que disputou até agora", destacou o Manchester United no comunicado anunciando a sua saída.

Com diversos títulos pelo Real Madrid (quatro Champions League e três La Liga, entre outros), o francês juntou-se aos Diabos Vermelhos em agosto de 2021 após uma transferência estimada em 40 milhões de euros.

Na Inglaterra, ele conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2022-2023, na qual liderou a defesa do Manchester como titular ao lado de Lisandro Martinez.



Sua última partida pelo clube poderá ser a final da Copa da Inglaterra, em 25 de maio, contra o Manchester City, em Wembley.

"Todos no United agradecem ao Rapha por sua contribuição e desejam boa sorte para o futuro", escreveu o Manchester United em seu comunicado oficial.