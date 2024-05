Clubes da Arábia Saudita miram contratação de estrelas do Manchester United; veja outros nomes

Casemiro tem contrato até junho de 2026, mas saída é vista como provável (Foto: Ian Hodgson/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 16:35 • Manchester United (ING)

O fim da temporada europeia está se aproximando e a novela envolvendo as transferências de jogadores está ganhando novos capítulos. Segundo o 'Telegraph', da Inglaterra, clubes da Arábia Saudita vão investir na Premier League e tem Casemiro e Bruno Fernandes como alvos.

A publicação informa, também, que são esperadas cerca de 10 contratações de peso para 2024/25, com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, liderando o movimento, além do Al-Hilal e Al-Ittihad.

Casemiro é o jogador com as maiores chances de trocar a Europa pela Arábia Saudita. De acordo com o 'Telegraph', os empresários do brasileiro estão em negociação com os sauditas, com o Manchester United disposto a vender o volante.

Lenda do Real Madrid, o meio-campista foi contratado em 2022 por 70 milhões de libras (em torno de R$430 milhões). No Old Trafford, Casemiro não manteve as excelentes atuações, chegando a ser contestado em determinados momentos, junto a outros jogadores.

Por outro lado, a negociação envolvendo Bruno Fernandes não é vista como fácil, mas está sendo discutida. Outros jogadores da Premier League também estão no alvo dos árabes, como Alisson e Salah, do Liverpool, e De Bruyne e Ederson, do Manchester City.

O Manchester United busca uma reformulação no elenco para a próxima temporada visando retornar à elite europeia e não deve dificultar as saídas de seus jogadores. Casemiro, com chances mais fáceis de ser negociado, e Bruno Fernandes têm contrato até junho de 2026.

