Ruud van Nistelrooy se despediu do Manchester United publicamente nesta sexta-feira (15). Ídolo do clube como jogador, o ex-atacante tinha função de assistente na gestão de Erik ten Hag e comandou o time interinamente, mas pediu demissão com a chegada do português Rúben Amorim e sua comissão.

- A todos no Manchester United, em particular às pessoas dos bastidores, os jogadores e treinadores. Quero agradecer do fundo do coração por todo o esforço e apoio de vocês. Foi um privilégio e honra representar o clube como jogador, técnico e gerente, e sempre guardarei com carinho as memórias que construímos juntos. O clube sempre terá um lugar especial no meu coração, e eu espero que haja mais dias de glória em Old Trafford em breve. Não apenas porque quero que o clube se saia bem, mas porque todos vocês merecem isso. Tudo de bom e se cuidem - declarou o holandês.

Com a queda de Ten Hag no fim de outubro, Ruud esteve à frente dos Red Devils em uma série invicta. Em quatro jogos à beira do campo, o ex-atacante conduziu a equipe a três vitórias e um empate, ocorrido no clássico com o Chelsea, pela Premier League.

📋 JOGOS DE VAN NISTELROOY NO COMANDO DO UNITED

⚽ Manchester United 5x2 Leicester City - EFL Cup - 30/10

⚽ Manchester United 1x1 Chelsea - Premier League - 3/11

⚽ Manchester United 2x0 PAOK - Europa League - 7/11

⚽ Manchester United 3x0 Leicester City - Premier League - 10/11

A diretoria mancuniana escolheu a contratação de Rúben Amorim, também ex-jogador e agora treinador português de apenas 39 anos. O lusitano se destacou na área técnica do Sporting, vencendo o Campeonato Português em 2020-21 e 2023-24, e estreará no dia 24 de novembro, em visita ao Ipswich Town em Portman Road.

A missão de Amorim, porém, não será fácil. O Manchester ocupa apenas a 13ª colocação na Premier League, com 15 pontos em 11 jogos, e precisa engatar uma sequência de vitórias para seguir sonhando com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.