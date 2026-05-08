Valverde x Tchouaméni: relembre outras brigas no futebol

Em meio a uma temporada conturbada, o Real Madrid parece viver uma crise sem fim, que resultou em uma briga entre Valverde e Tchouaméni. No treino de quinta-feira (7), o francês desferiu um soco no uruguaio, que teve um traumatismo cranioencefálico.

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No mesmo dia, o clube abriu um expediente disciplinar e aplicou uma punição financeira aos dois atletas envolvidos na confusão. O confronto entre os dois companheiros escancara um problema que vai além dos maus resultados em campo.

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Nesse sentido, o Lance! relembra outras confusões em treinos ou jogos que foram marcantes no mundo do futebol.

Relembre outras brigas no mundo da bola

Rüdiger x Álvaro Carreras - No fim de abril, Rüdiger e Álvaro Carreras tiveram uma briga em um treino do Real Madrid, que culminou em uma agressão do zagueiro alemão no lateral-esquerdo espanhol. O defensor se desculpou, mas o fato foi a primeira evidência de uma crise mais profunda no vestiário comandado por Álvaro Arbeloa. Neymar x Robinho Jr. - Há poucos dias, o Santos viveu uma semana polêmica após um desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. durante um treinamento. O jovem de 18 anos chegou a abrir uma sindicância e o solicitou imagens das câmeras internas do clube por conta de uma suposta agressão do camisa 10.

Neymar e Robinho Jr em ação em treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/SFC)

Pedro x Pablo Fernández - Na era Sampaoli, o centroavante Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández após uma vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG. O auxiliar do treinador argentino reclamou do comportamento do atacante durante o aquecimento, não gostou de ser retrucado e desferiu um soco no atleta. Varela x Gerson - Ainda na era Sampaoli, Gerson e Varela se desentenderam durante um treino do Flamengo, e o meia fraturou o nariz do lateral-direito uruguaio após uma troca de agressões. O episódio começou por conta da insatisfação do ala com uma entrada mais forte do jogador brasileiro, que iniciaram uma discussão antes de partir para as vias de fato.

Djalminha x Irureta - Em 2002, Djalminha se desentendeu com o técnico Javier Irureta durante um treino do Deportivo La Coruña. Após uma discussão, o brasileiro chegou a dar uma leve cabeçada no comandante, o que foi um dos motivos para que o meia não fizesse parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo daquele ano.

Djalminha e Irureta se desentenderam em treino no La Coruña (Foto: Reprodução)

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