Real Madrid prepara punição para Valverde e Tchouaméni após briga em treino

O Real Madrid prepara uma punição econômica para Valverde e Tchouaméni após uma briga no treino da quinta-feira (7), segundo o "El País". No mesmo dia, o clube já havia aberto um expediente disciplinar, mas descarta uma sanção esportiva para a dupla.

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Por conta da briga, Valverde sofreu um traumatismo cranioencefálico e desfalca o Real Madrid no clássico contra o Botafogo, no domingo (10). O atleta também não deve enfrentar o Real Oviedo, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Por outro lado, Tchouaméni está disponível para iniciar o clássico pelo Real Madrid, mas a decisão depende do técnico Álvaro Arbeloa. Nesta sexta-feira (8), o francês treinou com normalidade após ter sido pivô da confusão com Valverde.

Entenda a briga de Valverde e Tchouaméni no Real Madrid

Na manhã de quinta-feira (7), Valverde e Tchouaméni não superaram a discussão do dia anterior e chegaram ao confronto físico. Após o treino, o francês golpeou o uruguaio, que bateu com a cabeça em uma mesa e precisou ir para o hospital receber pontos. No fim do dia, o Real Madrid divulgou o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico.

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Segundo o "As", Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni no vestiário. O uruguaio passou a acusar o francês de ter vazado para a imprensa os detalhes da discussão do dia anterior. A acusação se repetiu diversas vezes, primeiro no vestiário e depois durante o treino.

Tchouaméni negou as acusações, alegando ser uma figura distante da imprensa, mas Valverde persistiu. O clima foi descrito por fontes do vestiário como "muito desconfortável" e "desagradável". A hostilidade se refletiu em várias entradas duras entre os dois durante a atividade.

Valverde continuou com as acusações, e alguns jogadores tentaram intervir, pedindo que ele parasse. Tchouaméni também exigiu o fim do clima hostil, classificando-o como insuportável. Foi então que o francês, irritado, teria desferido um soco em Valverde.

O Real Madrid chegou a abrir um expediente disciplinar para apurar a causa da discussão entre Valverde e Tchouameni. No entanto, o clube ainda não divulgou ações futuras, como uma punição para os jogadores.

- O Real Madrid anuncia que, na sequência dos acontecimentos desta manhã no treino da primeira equipa, decidiu abrir processos disciplinares separados contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. O clube anunciará as resoluções de ambos os casos oportunamente, assim que os respectivos procedimentos internos forem concluídos - diz o comunicado divulgado pelo clube.

O caso ocorre em uma semana decisiva para o Real Madrid, que busca adiar o título de campeão espanhol do Barcelona, neste fim de semana. No domingo (10), as equipes se enfrentam, e os culés precisam apenas de um empate para conquistar o troféu da La Liga de forma matemática.

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