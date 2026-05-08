Companheiro de Rayan no Bournemouth é afastado após supostas conversas com menina de 15 anos

O Bournemouth anunciou, nesta sexta-feira (8), o afastamento imediato do lateral-direito Álex Jiménez. O jogador espanhol, que divide o elenco com o brasileiro Rayan, está sob investigação após o vazamento de supostas conversas suas com uma jovem de 15 anos nas redes sociais.

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Na estreia de Rayan, o Bournemouth venceu o Wolves pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Prints que circulam na internet mostram trechos de um suposto bate-papo entre o atleta e a menor. Em algumas das mensagens atribuídas a Jiménez, é possível ler frases como "não quero problemas" e "nunca estive com uma garota de 15 anos". Diante da repercussão e da gravidade das imagens, a diretoria dos Cherries agiu rápido.

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Em comunicado oficial, o Bournemouth afirmou estar ciente das publicações e confirmou que o jogador não foi relacionado para o confronto contra o Fulham, neste sábado (9).

"O clube compreende a gravidade do assunto e o caso está sendo investigado. Como resultado, Álex não será incluído no elenco para o jogo da Premier League contra o Fulham amanhã, e o clube não fará novos comentários neste momento", informou a equipe inglesa.

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A suspensão de Jiménez acontece em um momento crucial para o time. Atualmente na sexta posição da tabela, o Bournemouth vive uma temporada histórica e luta diretamente por uma vaga em competições europeias. A equipe soma 6 pontos a menos que o Aston Villa (5º colocado), restando apenas três rodadas para o fim do campeonato.

Álex Jiménez vinha sendo peça importante no esquema tático da equipe. Contratado em definitivo junto ao Milan em fevereiro, após um período de empréstimo, o lateral soma 31 partidas na atual edição da Premier League.

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