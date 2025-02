Nesta quinta-feira (06), o Valencia e Barcelona se enfrentam pelas quartas de finais da Copa do Rei. O jogo acontecerá na casa do Valencia, em Mestalla, na Espanha. A bola rolará às 17h30 (de Brasília) e o confronto será transmitido ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O último confronto entre a equipes terminou em um show do Barcelona. Os Culés ganhou em goleada de 7 a 1 ao Valencia pela La Liga. No duelo pela Copa do Rei, os Los Ches irão em busca da vingança, enquanto o Barcelona deve jogar com o favoritismo ao seu lado para avançar para a próxima fase.

O Valencia faz temporada pífia e se encontra na zona de rebaixamento de La Liga. A equipe ocupa a 19º posição e não faz campanha boa, estando 4 pontos atrás do primeiro time de fora do Z3. O clube não vê margem de mudança e está não saiu da zona de rebaixamento desde o começo do campeonato.

Já o Barcelona faz excelente campanha na temporada. O time está na 3ª posição do campeonato espanhol e é o melhor ataque de La Liga. Além disso, o time encaminhou classificação tranquila na Champions. A equipe não perde desde o dia 21 de dezembro e acumulou sete vitórias em nove jogos durante o período.

Fermin Lopez na goleada contra o Valencia (Divulgação/Barcelona)

No retrospecto do confronto entre Barcelona e Valencia, a vantagem fica para os Culés, garantindo 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Os times empataram duas vezes e o Valencia não venceu nenhuma vez.

✅ FICHA TÉCNICA

VALENCIA X BARCELONA

QUARTA DE FINAIS - COPA DO REI

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Mestalla, em Valencia, na Espanha

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera e Gaya; Guerra e Barrenechea; Diego López, Almeida e Rioja; Hugo Duro

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; De Jong, Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

