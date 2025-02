Cristiano Ronaldo revela que quase foi jogador do Barcelona

Próximo de completar 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo declarou que esteve próximo de fazer uma escolha que mudaria a história do futebol futuramente: ele quase foi jogador do Barcelona antes mesmo de ir ao Real Madrid. Quando ainda defendia o Sporting, em Portugal, os catalães o procuraram, mas o Manchester United, à época comandado por Alex Ferguson, foi mais incisivo e o levou.

- Estava no Sporting e podia ter ido para vários clubes. Um deles foi o Barça. Queriam me contratar, mas não aconteceu. No melhor dos casos, me queriam, mas para o ano seguinte. Aí o Manchester United apareceu e me levou em um minuto - declarou em entrevista ao programa espanhol "La Sexta".

Questionado se acredita que poderia ter feito no Barcelona algo semelhante ao realizado com a camisa do Real Madrid, Cristiano Ronaldo admitiu que sim, mas tratou de exaltar o clube onde é um dos maiores ídolos de todos os tempos.

- No futebol, é tudo muito rápido. Podia ser tudo parecido. Sim, o Real Madrid é o Real Madrid, mas o meu futuro como jogador podia ser parecido. O Real Madrid é o maior clube do mundo - disse.

Atualmente no Al-Nassr, o português acredita que tomou a decisão correta ao se transferir ao futebol árabe. Inclusive, a tendência é que ele acerte uma renovação de seu contrato no clube pelo menos até o final da temporada 2025/26.

O que mais Cristiano Ronaldo falou?

Na mesma entrevista, o jogador do Al-Nassr também falou a respeito das comparações com Lionel Messi e outros grandes craques da história do futebol. Para CR7, ele é o melhor de todos tempos, afirmando também ser o jogador mais completo.

- Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo - afirmou.

