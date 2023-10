No fim do jogo, ainda houve tempo para o brasileiro ser expulso após discussão com Hugo Duro. O valenciano aplicou um mata-leão em Vinícius, que, ao sair da chave, acertou o rosto do adversário. O VAR, porém, apenas induziu Bengoetxea à expulsão do então camisa 20 do Real, que teve o cartão vermelho retirado pela Federação Espanhola dias depois.