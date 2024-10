Uruguai x Equador marca encontro entre craques do Internacional

Rochet é titular incontestável da Seleção Uruguaia (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 15:23 • Porto Alegre (RS)

A noite desta terça-feira (15) marca o duelo entre Uruguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No Estádio Centenario, em Montevidéu, os times se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília). O jogo marca, também, o encontro entre dois jogadores do Internacional.

De um lado, Sergio Rochet. Do outro, Enner Valencia. Duas peças fundamentais não somente para as suas seleções, mas também para o time do Internacional. Acostumados a jogar lado a lado, esta noite serão adversários.

Os dois times chegam precisando vencer e em confronto direto. Enquanto o Uruguai ocupa a 3ª colocação, com 15 pontos, o Equador está no 5º lugar, com 12 e, caso vença, ultrapassa o adversário. Os uruguaios, entretanto, vivem uma fase conturbada.

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, foi criticado por Luis Suárez (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Uruguai e Equador entram em campo a partir das 20h30, no Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. A tendência é que Sergio Rochet e Enner Valencia sejam titulares, dada a importância do confronto.