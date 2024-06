Uruguai venceu cinco dos últimos seis embates diante da Bolívia (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 20:00 • Nova York (EUA)

Uruguai e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo C da Copa América. A Celeste estreou com triunfo sobre o Panamá e busca garantir a classificação, enquanto La Verde foi derrotada pelos Estados Unidos e precisa se recuperar em busca do mata-mata. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai x Bolívia

2ª rodada - Grupo C - Copa América



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Juan Benítez-PAR (árbitro); Eduardo Cardozo-PAR e Milcíades Saldívar-PAR (auxiliares); Edina Alves Batista-BRA (quarta árbitra); Rodrigo Carvajal-CHI e José Cuevas-PAR (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathias Olivera e Matías Viña; Federico Valverde e Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta e Maxi Araújo; Darwin Núnez



BOLÍVIA (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Guillermo Viscarra; Jesús Segredo, Luis Haquin e José Sagredo; Leonel Justiniano; Diego Medina, Miguel Terceros, Fernando Saucedo e Gustavo Villamil; Rodrigo Ramallo e Bruno Miranda