Pense o Fluminense, com o verde da esperança, em 1902. Que nasceu cinza e branco, mas que na sua trajetória ganharia as três cores que traduzem a tradição. Ganharia também o Rio de Janeiro, o Brasil, a Copa do Brasil e até o Mundo, em 1952. Mas ficaria com a América engasgada. Até 4 de novembro de 2023.