Nesta quinta-feira (18), às 15h30 (horário de Brasília), o Barcelona visita o Unionistas de Salamanca no Estádio Municipal Reina Sofia, na região de Castilla y León (ESP), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Os donos da casa fazem campanha surpreendente, já tendo eliminado equipes tradicionais no país, como Sporting Gijón e Villarreal; já os comandados de Xavi precisam recuperar a confiança após goleada sofrida para o Real Madrid na Supercopa da Espanha. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.