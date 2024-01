Como opção de ataque pelas pontas, o Corinthians conversa com o Real Bétis por Luiz Henrique, mas a negociação é vista com pessimismo, já que o atleta deseja seguir no futebol europeu e o Timão tem a concorrência do Flamengo. O Alvinegro ofereceu 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) pelo empréstimo com obrigação de compra fixada em 12 milhões de euros (R$ 64,5 milhões), mas os espanhóis fazem jogo duro e só aceitam uma venda em definitivo.